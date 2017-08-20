Бабурин: тысяча процентов, что «Енисей» забил «Зениту-2» второй мяч из офсайда

Вратарь «Зенита-2» Егор Бабурин поделился впечатлениями от выездного матча 9-го тура ФНЛ с «Енисеем» (1:2).
«Мы играли против достаточно хорошего соперника, идущего сейчас в лидерах. Выглядели неплохо. Да, они чуть больше владели мячом и создали чуть больше моментов. Но не сказать, что «Енисей» полностью переиграл. Как и во всех играх, которые мы не смогли выиграть, нам не хватило спокойствия, опыта и мастерства.
После второго пропущенного мяча не только я поднял сразу руку, но и Зырянов, и Зуев. Когда человек даёт пас с линии вратарской, а его партнёр забивает с линии ворот, сразу предполагаешь нарушение правил. В динамике эпизода я не был уверен на сто процентов, что офсайд был. Но после матча мы сразу в раздевалке посмотрели повтор — тысяча процентов на то, что там было «вне игры». На мой взгляд, боковому арбитру достаточно легко было принять решение, потому что всё происходило на линии вратарской, и Камеш был в полутораметровом офсайде. Уверен, мы заслужили хотя бы ничью», — цитирует Бабурина сайт питерцев.