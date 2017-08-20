Источник: С. Гарсия расторг контракт с «Рубином» и близок к переходу в «Леванте»

Полузащитник «Рубина» Саму Гарсия расторг контракт с казанским клубом и близок к заключению соглашения с «Леванте», сообщает El Desmarque.
По информации издания, игрок несколько недель вёл переговоры о расторжении своего контракта с российской командой, которая хотела продать его за € 2 млн. Теперь 27-летний испанец на правах свободного агента близок к переходу в «Леванте», с которым он продолжает вести переговоры по соглашению.
Саму Гарсия перебрался в «Рубин» летом 2016 года из «Вильярреала». В прошлом сезоне он провёл 13 матчей в российской Премьер-Лиге (семь — с первых минут) и не отметился результативными действиями. С января 2017 года хавбек играл на правах аренды за «Леганес». Саму был связан с «Рубином» контрактом до лета 2020 года.
Саму Гарсия прибыл в расположение «Рубина»