«Милан» анонсировал трансфер форварда «Фиорентины» Калинича

Пресс-служба «Милана» намекнула на то, что в скором времени команду пополнит нападающий «Фиорентины» Никола Калинич. Клуб опубликовал в «Твиттере» фото с хорватским флагом и короткое приветственное видео, в котором представлены инициалы футболиста со словами: «Добро пожаловать в «Милан».
Ранее сообщалось, что «Милан» согласился выплатить «Фиорентине» € 30 млн за трансфер 29-летнего хорвата, а сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Никола Калинич перешёл в «Фиорентину» в 2015 году из украинского «Днепра». Его контракт с «фиалками» истекает летом 2019 года.
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