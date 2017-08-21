Д. Реднапп: «Тоттенхэм» ещё не раз вспомнит о поражении от «Челси»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп, ныне работающий экспертом на британском телевидении, прокомментировал домашнее поражение «Тоттенхэм Хотспур» от «Челси» (1:2) в матче второго тура английской Премьер-лиги.
«В этом матче „Тоттенхэм“ упустил отличную возможность. Посмотрите на составы команд, сравните их с тем, что было в прошлом сезоне, и вы поймёте, что „Тоттенхэм“ ещё не раз вспомнит о поражении от „Челси“. У „Челси“ не было Кэхилла, Азара, Косты, но „шпоры“ всё равно не смогли победить.
Я понимаю, почему Почеттино говорит, что его команда была лучше. Но когда эмоции сойдут, в «Тоттенхэме» поймут, что этот матч нужно было выигрывать", — цитирует Реднаппа Sky Sports.
Почеттино: «Тоттенхэм» был лучше «Челси» по всем параметрам, но не повезло