«Реал» оспорит удаление Рамоса в матче с «Депортиво»

Руководство «Реала» намерено оспорить второе предупреждение защитника Серхио Рамоса в матче с «Депортиво» в первом туре Примеры, который проходил на «Риасоре» и завершился победой «сливочных» со счётом 3:0, сообщает Marca.
По мнению клуба, нарушение правил Рамосом не тянуло на жёлтую карточку, которая стала для него второй и привела к удалению игрока.
Судья встречи в протоколе отметил, что вторая жёлтая карточка была показана Рамосу за то, что он «боролся за мяч с соперником с намеренно высоко поднятой рукой».
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