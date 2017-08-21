«Рубин» ведёт переговоры с «Аланьяспором» по переходу Лестьенна

«Рубин» в это трансферное окно намерен продать полузащитника Максима Лестьенна и ведёт переговоры с турецким «Аланьяспором», утверждает «Спорт Бизнес Online».
В прошлом году казанцы заплатили за трансфер Лестьенна около € 10 млн. Зарплата игрока в «Рубине» составляет более € 3 млн в год. Возможная продажа футболиста связана с тем, что в «Рубине» хотят избавиться от высокооплачиваемых легионеров.
В минувшем сезоне Лестьенн принял участие в 13 матчах РФПЛ, став автором 3 голов и 1 результативной передачи. Ранее сообщалось, что Лестьенн может продолжить карьеру в Испании.
Полузащитник «Рубина» Лестьенн может продолжить карьеру в Испании