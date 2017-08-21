Отец Маркизио: я правда не знаю, откуда берутся слухи об уходе Клаудио в «Милан»

Отец и агент полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио Стефано Маркизио отверг слухи о возможном уходе его сына в «Милан».
«Я честно ничего об этом не знаю. Я не знаю, откуда пошли эти слухи. Я говорил с боссами „Ювентуса“ три дня назад, и они ничего не говорили об уходе Клаудио и о „Милане“. „Ювентус“ в каждое трансферное окно покупает сильных футболистов, но это не значит, что Клаудио придётся уйти», — сказал Маркизио-старший в интервью Сalciomercato.
По слухам, Маркизио не чувствует, что продолжит быть в «Ювентусе» на первых ролях, и хочет подыскать себе новое место работы.
Маркизио может покинуть «Ювентус» до конца трансферного окна