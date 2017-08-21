«Ахмат» — «Арсенал» (Тула) — 1:2. Видеообзор заключительной игры 7-го тура РФПЛ

Тульский «Арсенал» выиграл у «Ахмата» в матче седьмого тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров». «Ахмат» проиграл четвёртый матч в турнире подряд.
На исходе получаса игры прострел Александру Бурчану с правого фланга не дошёл до партнёров, но Апти Ахъядов срезал мяч в центр штрафной, где его подобрал и направил в угол Сергей Ткачёв. В середине второго тайма Бернард Бериша ворвался в чужую штрафную с правого фланга и упал на газон после контакта с защитником, но Лео с пенальти не попал в ворота.
На 75-й минуте Заур Садаев после подачи Раванелли в воздухе переиграл троих соперников и точно пробил в ближний нижний угол. Минуту спустя Анри Хагуш выполнил передачу с правого фланга на Луку Джорджевича, который в касание головой пробил в правую от себя «девятку» почти с линии штрафной.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.