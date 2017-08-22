Кононов: каждый пропущенный гол «Ахмата» — недоработки всей команды

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от поражения в матче седьмого тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров». «Ахмат» проиграл четвёртый матч в турнире подряд.
«Сработал принцип «не забиваешь ты — забивают тебе». Мы пропустили первыми, затем в перерыве перестроились, создали достаточное количество моментов, которые нужно было реализовывать. Пенальти, выход один на один… Владели преимуществом, но не забили, второй, третий мячи. По желанию и стремлению забить и выиграть мы превосходили соперника, но по реализации, конечно, нет.
С чем связано то, что забив, быстро пропускаем? Каждый пропущенный гол — недоработки всей команды. Скорее всего, в первую очередь — потеря концентрации. Не доигрываем в тех зонах, где есть мяч, откуда потом идёт удар. Настораживает, что забиваем и сразу пропускаем. Говорим и работаем над этим, когда сравняли счёт, повторял, что нужно играть собранно и ответственно», — цитирует Кононова сайт «Ахмата».