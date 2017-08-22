Калачёв: когда клуб играет хорошо, хочется идти вперёд. Возраст тут ни при чём

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв в эфире программы «8-16» ответил на вопрос о своей высокой результативности в нынешнем сезоне РФПЛ.
«Когда команда играет хорошо, и самому хочется идти вперёд, прогрессировать. Возраст, наверное, тут ни при чём. Хочется играть, есть желание, есть к чему стремиться. Так что дай бог будет здоровье, а остальное придёт», — сказал Калачев.
В семи матчах нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги 36-летний Калачёв забил три мяча (два — с пенальти) и отдал две голевые передачи.
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