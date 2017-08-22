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Ингасон: «Ростов» заслуживал победу над «Краснодаром», я горжусь командой

22 августа 2017, вторник. 00:27 Футбол

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги. Игра на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, которая прошла 20 августа, завершилась со счётом 0:0.

«Думаю, мы заслужили победу. „Ростов“ создал много моментов, но, к сожалению, не смог извлечь из них ничего. В итоге — 0:0, но я горжусь командой. Мы заслуживали три очка», — сказал Ингасон в эфире программы «8-16».

Из-за ничьей с «Краснодаром» «Ростов» прервал серию, которая насчитывала четыре победы. Подопечные Леонида Кучука в следующем туре сыграют с «Зенитом».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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