Гончаренко — о травме Оаро: структурно игра «Янг Бойз» мало изменится

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором красно-синие сыграют с «Янг Бойз» 23 августа, отметив отсутствие у соперника основного нападающего Гийома Оаро. В первой выездной встрече ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.
«У соперника хорошо поставлена игра. Оаро является одним из лидеров команды, но структурно мало что там изменится. Вероятно, соперник сыграет, как в Киеве, с одним нападающим, или возможен выход второго нападающего под 18-м номером. Он тоже хорошего уровня.
От результата зависит усиление состава «армейцев»? Любые средства любому клубу идут только в плюс. Мы ищем футболистов не на скамейку, а для основного состава или молодых перспективных игроков. Для резерва у нас есть наши воспитанники», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.