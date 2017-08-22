Арбитр Еськов: Самедов пытался ввести меня в заблуждение

Главный арбитр матча 7-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» (3:4) Алексей Еськов поделился впечатлениями от игры, а также прокомментировал эпизод со второй жёлтой карточкой полузащитнику красно-белых Александру Самедову и фол хавбека красно-зелёных Алексея Миранчука.
«Момент, приведший к удалению Самедова, динамичный, и в этой ситуации игрок „Спартака“ пытался ввести меня в заблуждение. Я незамедлительно показал ему карточку, убедившись, что контакта с защитником не было. Прекрасно понимаю, почему фол Миранчука вызвал большой резонанс. Два игрока пытались бороться за мяч, первым успел спартаковец, фазы полёта не было, и в последний момент Алексей сгибал ногу. Момент сложный, и, если посмотреть множество повторов, наверное, можно говорить о более серьёзном наказании.
На стадионе была прекрасная атмосфера, поскольку обе команды играли в атакующий футбол. Только позитивные эмоции после матча. Московские дерби всегда запоминаются, поэтому готовились и серьёзно настраивались", — заявил Еськов в эфире программы «Свисток».
Момент с симуляцией Самедова можно посмотреть в YouTube.