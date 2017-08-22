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Ходырев: арбитр имел право показать Ал. Миранчуку жёлтую в моменте с Глушаковым

22 августа 2017, вторник. 20:25 Футбол

Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Михаил Ходырев прокомментировал спорные судейские эпизоды в матче 7-го тура РФПЛ «Спартак» — «Локомотив» (3:4). Встречу обслуживала бригада арбитра Алексея Еськова.

«Решение удалить Самедова серьёзное. Когда команда остаётся вдесятером, это всегда кардинально меняет картину. Но нельзя сказать, что судья сломал игру, поскольку он действовал абсолютно правильно. Он сумел разобраться. Самедов самостоятельно упал, без какого-либо воздействия защитника. Это нырок, и за такие вещи надо наказывать жёлтой карточкой. Судья, хоть ему и мешал вставший у него на пути Тарасов, сумел разобраться, нагнулся и увидел момент.

Я выскажу аргументы за решение арбитра в эпизоде с фолом Миранчука. Момент между жёлтой и красной карточками. Когда смотришь по телевизору, кажется, что она больше красного цвета. Но хочу обратить внимание, что мяч отскочил и оказался ничейным. На него пошли оба игрока, и один из них — Глушаков — тоже ставит жёстко ногу, просто Миранчук чуть опоздал. Получилось травмоопасно, но единоборство было достаточно низко, нет фазы прыжка, агрессии. Ясно, что оба пытаются сыграть в мяч. Опоздай чуть Глушаков — мог получить травму Миранчук. Удар пришёлся не со всей силы, поскольку Миранчук убирал ногу, не проносил её и попал в щиток. Если бы ударил выше и в опорную ногу, было бы больше оснований показывать красную карточку. Хочу сказать, что арбитр здесь имел право показать жёлтую.

Возможно, на 54-й минуте имело место проявление симуляции со стороны Миранчука. Но какой-то минимальный контакт с соперником, скорее всего, был. Откровенного нырка не было, и, думаю, судья прав, не наказав футболиста „Локомотива“. Моменты Миранчука и Самедова разные. Наличие контакта даёт судье право продолжить игру без свистка», — сказал Ходырев в эфире программы «Свисток».

Арбитр Еськов: Самедов пытался ввести меня в заблуждение
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Александр Самедов Алексей Еськов Алексей Миранчук Денис Глушаков Футбольное судейство
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22 августа 2017, вторник
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