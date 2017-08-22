Роналду — о решении TAD: несправедливость никогда не сломает меня

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал решение Административного трибунала по спорту (TAD), который отклонил апелляцию «сливочных» на пятиматчевую дисквалификацию португальского футболиста.
«Очередное непонятное решение. Но несправедливость никогда не сломает меня. Я всегда буду возвращаться только сильнее. Спасибо тем, кто поддержал меня», — написал Роналду в своём «твиттере».
Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «Реала» со счётом 3:1. Во время празднования гола португалец снял футболку, за что получил первую жёлтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил второе предупреждение за симуляцию и был удалён с поля. При этом форвард толкнул арбитра в спину.
Роналду уже пропустил два из пяти матчей, на которые получил дисквалификацию. Нападающему предстоит пропустить ещё три игры в Примере — с «Валенсией», «Леванте» и «Реалом Сосьедад».