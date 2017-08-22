Молло: возможно, «Локомотив» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за титул

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло высказал мнение о том, кто является главным конкурентом петербургской команды в борьбе за чемпионство.
«Возможно, „Локомотив“ — это действительно главный конкурент „Зенита“ в борьбе за чемпионство. Каждый сезон отличается от остальных. В прошлом „Спартак“ постоянно побеждал со счётом 1:0, забивая в концовках. В этом году хорошо выглядит „Локомотив“. Но сейчас мне сложно давать прогнозы, поскольку прошло мало матчей. Можно будет что-то говорить в октябре, а пока все команды рядом», — заявил Молло в эфире программы #ТАКОЙФУТБОЛ на телеканале «Санкт-Петербург».
Молло: у меня сильный характер, и я готов биться за место в основе «Зенита»