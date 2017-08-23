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Бериццо: игроки «Севильи» сжали зубы и сражались до конца

23 августа 2017, среда. 07:50 Футбол

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов. В ответном матче раунда плей-офф андалусийцы сыграли вничью с «Истанбул Башакшехир» — 2:2, что позволило им пройти в следующую стадию турнира за счёт победы в первой игре (2:1).

«Спасибо всему нашему клубу за этот вечер. Мы провели хороший матч, смогли отыграться, пропустив гол. Мы продолжили атаковать и во втором тайме изменили ход событий. Мы сжали зубы и сражались до конца. Вы мечтаете о таких ночах, и теперь, являясь частью этого турнира, я чувствую себя полностью счастливым.

Надеюсь, мы вышли на новый уровень. Важно, что мы смогли оправиться после ошибок. Это говорит о характере команды», — приводит слова Бериццо Marca.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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