Бериццо: игроки «Севильи» сжали зубы и сражались до конца

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов. В ответном матче раунда плей-офф андалусийцы сыграли вничью с «Истанбул Башакшехир» — 2:2, что позволило им пройти в следующую стадию турнира за счёт победы в первой игре (2:1).
«Спасибо всему нашему клубу за этот вечер. Мы провели хороший матч, смогли отыграться, пропустив гол. Мы продолжили атаковать и во втором тайме изменили ход событий. Мы сжали зубы и сражались до конца. Вы мечтаете о таких ночах, и теперь, являясь частью этого турнира, я чувствую себя полностью счастливым.
Надеюсь, мы вышли на новый уровень. Важно, что мы смогли оправиться после ошибок. Это говорит о характере команды», — приводит слова Бериццо Marca.
«Наполи», «Севилья», «Олимпиакос» и «Марибор» вышли в групповой этап ЛЧ-2017/18