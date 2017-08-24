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Бабаев: Вендел? Конкурировать сложно, когда появляются варианты с «ПСЖ» и «МС»

24 августа 2017, четверг. 00:39 Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о селекционной работе клуба нынешним летом, а также поделился мнением о возможном переходе в клуб полузащитника «Флуминенсе» Вендела.

«Ждать ли усилений? Ничего нового не скажу. Очень бы хотелось. Каждый день проводим совещания с селекционным отделом, но пока варианта, который был бы приемлем, не представилось. Я очень надеюсь, что что-то получится. До конца трансферного окна ещё есть время. Вендел всё ещё остаётся в нашем списке, но когда среди прочих вариантов появляются такие команды, как «ПСЖ», «Манчестер Сити», то конкурировать достаточно сложно. Так что не всё получается, как хотелось бы.

Я бы не сказал, что скамейка у нас не самая длинная. Выходит Жамалетдинов, Натхо. Хотелось бы, конечно, нападающего, который составил бы конкуренцию. Пока мы не можем похвастаться таким количеством игроков, как «Зенит», но всё же я не считаю, что у нас короткая скамейка», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Агент Вендела: представитель ЦСКА находится в Рио, переговоры могут затянуться
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ПСЖ ПФК ЦСКА ФК Зенит Флуминенсе Роман Бабаев Трансферы
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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