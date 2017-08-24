Гончаренко: теперь Щенников правильно располагается на поле

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней победы над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов ответил на вопрос о том, как защитнику Георгию Щенникову вновь удалось отметиться голом.
«Конкретно сегодня рождение дочери на его игре сказалось. На хорошем кураже Георгий играл. Матч с «Уралом» Щенников пропустил – благодаря этому был одним из самых свежих у нас. Плюс теперь он правильно располагается на поле, а наша схема подразумевает активные действия крайних защитников в атаке», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Посмотреть видео гола Щенникова можно в «твиттере» РФПЛ.
ЦСКА – «Янг Бойз»: Щенников забил первый в карьере гол в Лиге чемпионов