Бабаев: что делать Чалову? Может, ему стоит поговорить с Щенниковым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после домашней победы красно-синих над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выхода в групповую стадию турнира прокомментировал игру голкипера Игоря Акинфеева, а также пошутил по поводу высокой результативности защитника Георгия Щенникова и неудачной игры при завершении атак нападающего Фёдора Чалова.
«Акинфеев? Игорь сам для себя сделал положительную серию. Особенно во время матча в Берне, когда он выручил. Благодаря таким эпизодам результат матча и предопределяется. Пропусти мы тот гол, неизвестно, чем бы все закончилось. Я всегда верил в Игоря, впрочем, как и вся наша команда. Думаю, что теперь есть повод поговорить о положительной серии. Надеюсь, что она продолжится как можно дольше.
Что делать Чалову? Может, ему стоит поговорить с Щенниковым, потренироваться с ним немного. А если серьёзно, то, думаю, у него всё наладится. Сейчас ему просто «не прёт». Другого слова на ходу не придумаешь. Верю, что рано или поздно у него все получится, главное — продолжать работать. От этого придёт результат.
Что произошло с Щенниковым? Работа. Он стал чаще подключаться к атаке, появилась уверенность в себе. Надеюсь, что Жора продолжит в том же духе. Пока он взял на себя роль нападающего: забил больше, чем все наши форварды вместе взятые», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.