Бубнов: для групповой стадии Лиги чемпионов такой игры ЦСКА будет недостаточно

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от ответном матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЦСКА — «Янг Бойз». «Армейцы» на своём поле победили со счётом 2:0, а в первой игре выиграли 1:0. Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко вышли в групповой этап Лиги чемпионов.
«В первом матче у ЦСКА были неплохие подходы, но они не смогли их грамотно использовать. Благодаря случайному голу „армейцы“ получили весомое преимущество, а дома оно должно было вылиться в более качественную игру. Виктор Гончаренко поработал над ошибками, скорректировал нюансы, и это принесло плоды. Было видно, что ЦСКА хорошо подготовился к матчу и серьёзно отнесся к сопернику, хотя в Лиге чемпионов иначе и быть не должно.
Очевидно, что «Янг Бойзу» нужно было идти вперёд и пытаться отыгрываться. „Армейцы“ правильно сделали, постаравшись сыграть на встречных курсах, а не оборонять достигнутый в Берне результат. Неделей ранее у команды сзади все было относительно надёжно – подкачала атака, у которой в этот раз было куда больше возможностей отличиться. Моменты были и у «Янг Бойз», особенно во втором тайме, когда несколько раз вступал в игру Акинфеев, но в целом ЦСКА владел инициативой, контролировал мяч.
Первая голевая комбинация – вообще супер! В ней одновременно участвовали оба крайних защитника, что в новинку для „армейцев“. Давно говорил, что у Щенникова есть все качества для результативной игры ближе к атаке, и он это доказал. За это стоит благодарить Гончаренко, который с ним явно над этим работал. Раньше скорость и мобильность Щенникова не использовали в полной мере, а если бы уже тогда в нём увидели потенциал, он бы уже давно вышел на текущий уровень. Отлично смотрелась середина поля, где сильный матч провели Головин, Дзагоев и Витинью. Они хорошо отработали все 90 минут, разыгрывали, создавали моменты. „Армейцы“ ведь могли забить гораздо больше – преимущество было ощутимым. Сказался более высокий класс ЦСКА и наличие богатого еврокубкового опыта. В уверенной и заслуженной победе хозяев не было никаких сомнений уже после первого гола.
Что же касается перспектив команды в групповой стадии, то такой игры, как в квалификации, будет недостаточно. ЦСКА нужен ещё один хороший форвард. С другой стороны, у „армейцев“ опытная команда, которая наверняка не сдастся без боя. Многое, безусловно, будет зависеть от жеребьёвки, но побороться за третье место и Лигу Европы москвичам точно под силу. К слову, такой исход нельзя будет назвать провалом. Во всяком случае молодёжь и сборники получат очень полезный опыт», — приводит слова Бубнова Sportbox.