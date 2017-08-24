Алдонин: смелые действия Щенникова в атаке приносят плоды ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал домашнюю победу красно-синих над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выход в групповую стадию турнира, а также гол защитника Георгия Щенникова.
«Был на матче, очень понравилась игра. Результат закономерен. Думаю, что ЦСКА на протяжении всего матча владел большим преимуществом и реализовал его. «Армейцы» создали гораздо больше моментов, Витиньо участвовал во всех атакующих действиях. Возможно, немного выпал из игры Фёдор Чалов, но это объясняется нехваткой опыта. Для него каждый матч в еврокубках – это школа.
Очередной гол Георгия Щенникова? Происходит определённая трансформация, изменились требования тренера. Мы стали чаще видеть Жору у чужой штрафной площади. Его смелые действия при завершении атак приносят плоды, а также добавляют его собственной игре уверенности. Если он продолжит так играть, то станет одним из лучших защитников российского чемпионата и претендентом на попадание в национальную сборную на игры чемпионата мира. В современном футболе уже нет понятия фланговый защитник. Есть понятие бровочник, игрок, которому отдан весь фланг, где он отрабатывает как в обороне, так и в атаке. Щенников соответствует всем требованиям европейского защитника. Гол Алана Дзагоева очень хороший, трудовой. Алан здорово обработал мяч на таком скользком поле, развернулся и попал в самый угол. Дзагоев очень полезно действовал на поле. Взятие ворот лишнее тому доказательство.
Что касается очередного сухого матча Игоря Акинфеева, то не стоит сильно этому удивляться. Игорь – вратарь высокого уровня. Он находится в таком возрасте, когда есть и огромный опыт, и мастерство, и уверенность в себе», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.