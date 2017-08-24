Ригони: рад, что перешёл в «Зенит», здесь можно сделать себе имя

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, который перешёл в «Зенит», рассказал, что ему импонирует чемпионат Англии, а также поведал, что его не приглашал в «Саутгемптон» его соотечественник Маурисио Пеллегрино, являющийся главным тренером английского клуба.
«Пеллегрино – отличный тренер, он многому меня научил. Я рад, что у него всё хорошо. Он не звал меня в «Саутгемптон». Может, пока. Хотел бы я играть в Англии? Да, конечно. Это чемпионат, который мне нравится. Поэтому я рад, что перешёл в «Зенит»: здесь можно сделать себе имя. А дальше посмотрим. Надо ставить себе цели постепенно», — сказал Ригони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Эмилиано Ригони читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.