Пот: под руководством Фурсенко и Сарсании «Зенит» добьётся больших успехов

Бывший тренер «Зенита» Кор Пот рассказал о встрече с президентом петербургского клуба Сергеем Фурсенко и спортивным директором сине-бело-голубых Константином Сарсанией перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Утрехт» — «Зенит». Матч состоялся 16 августа в Утрехте и завершился поражением «Зенита» со счётом 0:1.
«Конечно, мы встретились с Фурсенко и со спортивным директором Константином Сарсанией. Уверен, под их руководством «Зенит» добьётся больших успехов», — сказал Пот в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
В составе «Зенита» Пот выделил вратаря Андрея Лунёва: «У «Зенита» очень хороший голкипер! Мне действительно понравилась игра Андрея Лунёва. Больше в составе петербуржцев я не вспомню никого, кто бы впечатлил меня. Однако я сужу только по одному матчу с «Утрехтом».