ЦСКА установил новый клубный рекорд в еврокубках

Московский ЦСКА, который накануне одержал домашнюю победу над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, установил клубный рекорд. Подопечные Виктора Гончаренко одержали четыре сухие победы подряд в еврокубках.
Ранее «армейская» команда на выезде обыграла «Янг Бойз» со счётом 1:0, а на стадии 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов одолела греческий АЕК (2:0 и 1:0).
В 2010 году у ЦСКА в Лиге Европы была сухая серия из трёх побед. Тогда красно-синие победили «Лозанну» (3:0), «Спарту» (3:0) и «Палермо» (3:0).
ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в Москве и вышел в групповой этап Лиги чемпионов