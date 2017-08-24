Вернблум: в игре с «Янг Бойз» должны были снимать все вопросы в первые 10 минут

Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями от победы над «Янг Бойз» (2:0) в ответной игре квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов и о выходе в групповую стадию турнира.
«Мы все очень довольны! Клубу нужна была победа, и мы её добились. Счастливы, что прошли в групповой этап Лиги чемпионов. На самом деле мы должны были снимать все вопросы в первые 10 минут. К сожалению, не получилось. Игра была немного нервная, но в конце первого тайма повели в счёте. Во втором нарастили наше преимущество и больше стали действовать в обороне. В целом мы не реализовали множества моментов, могли побеждать с более крупным счётом.
Что случилось с Георгием Щенниковым, который лучший бомбардир команды на старте сезона? Это означает, что остальные в крайне плохом состоянии! (Смеётся.) Жора очень хорошо работает, он в отличной форме, забивает. Мы подшучиваем над ним, но он это правильно воспринимает.
В жеребьёвке нам выбирать не приходится. Безразлично, кто нам попадётся. Это лучший турнир в мире, все участники крайне сильны. Кто нам достанется, с теми и будем играть", — цитирует шведа пресс-служба ЦСКА.