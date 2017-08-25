Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире и просит руководство клуба значительно повысить его зарплату. Как сообщает AS, 32-летний португалец хочет зарабатывать более € 40 млн в год — таковы зарплаты Лионеля Месси в «Барселоне» и Неймара в «ПСЖ».
В настоящее время Роналду зарабатывает в «Реале» около € 21 млн. Примерно такую же зарплату «ПСЖ» предлагает нападающему «Монако» Килиану Мбаппе.
Ранее УЕФА признал Роналду лучшим игроком прошлого сезона.