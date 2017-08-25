Дембеле будет выступать в «Барселоне» под номером Неймара

Нападающий Усман Дембеле, о переходе которого из дортмундской «Боруссии» сегодня объявила «Барселона», будет выступать в каталонской команде под 11-м номером, сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Ранее под этим номером в «Барселоне» выступал форвард Неймар, который этим летом перешёл в «ПСЖ».
Сумма трансфера Дембеле составила € 105 млн плюс бонусы. 20-летний футболист подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт. Сумма его отступных составит € 400 млн. Ожидается, что Усман прибудет в Барселону в воскресенье, а в понедельник пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Барселоны».
«Барселона» объявила о переходе Усмана Дембеле за € 105 млн плюс бонусы