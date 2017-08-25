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Венгер: мне нравится Уилшир, но ему нужно иметь постоянную игровую практику

25 августа 2017, пятница. 21:19 Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о ситуации с полузащитником Джеком Уилширом.

«Если он наберёт свою лучшую форму и захочет остаться, тогда позже мы сможем обсудить с ним его будущее. Новый контракт? Я этого не исключаю. Все знают, что мне нравится Джек и его талант. Я выпустил его в стартовом составе команды, когда ему было 17 лет. Однако в современном футболе нужно постоянно иметь игровую практику. В случае с Уилширом вопрос не в квалификации, таланте или решимости, а в игровой практике на топ-уровне. Надеюсь, ему её удастся получить.

Возможен ли его уход? Я откровенен с Джеком. Я открыт для воплощения того, что пойдёт ему на пользу. На данном этапе карьеры ему необходима игровая практика. Сейчас он продолжает усердно работать над своей формой после травмы», — цитирует Венгера Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Арсен Венгер Джек Уилшир
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
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