Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал» в матче Примеры

«Реал Сосьедад» одержал крупную победу над «Вильярреалом» в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:0.
Все свои голы хозяева забили в первой половине игры — отличились Виллиан Жозе, Хаби Прието и Хуанми. «Реал Сосьедад» набрал шесть очков, у «Вильярреала» по итогам первых двух туров ноль баллов.
Напомним, «Реал Сосьедад» стал соперником санкт-петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьёвка турнира прошла сегодня днём.