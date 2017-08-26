Вместо киевского «Динамо» в Мариуполе сыграют легенды украинского футбола

Вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин дал понять, что киевское «Динамо» приняло решение проигнорировать матч седьмого тура украинской Премьер-лиги и не приедет в приморский город. В связи с этим в Мариуполе решено в этот день провести товарищескую встречу с ветеранами украинского футбола.
«Наш клуб выполнил все регламентные нормы, которые относятся к подготовке этого матча. Но, несмотря на все наши официальные обращения в ФК «Динамо», мы не получили ни одного ответа, который касается даты и времени прибытия киевской делегации, маршруте и так далее. Мы понимаем, к сожалению для нас, для жителей нашего города, что «Динамо» к нам не приезжает. Нам очень жаль, что некоторые силы пытаются лишить наш прекрасный Мариуполь футбольного праздника. Поэтому мы совместно с коллегами из ФФУ приняли решение, пригласить в Мариуполь 27 августа команду, состоящую из легенд украинского футбола. Поэтому в воскресенье в Мариуполе будет матч, будет футбольный праздник!
Поверьте мы сделали всё возможное, чтобы матч «Мариуполь» — «Динамо» состоялся.
Есть регламентные требования, которые мы будем выполнять в день игры. В назначенное время наша команда выйдет на поле стадиона «Ильичёвец» и будет находиться там, пока директор матча, назначенный ФФУ, не зафиксирует неявку соперника. После этого состоится матч с легендами», — приводит комментарий функционера пресс-служба клуба из Мариуполя.