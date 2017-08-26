«Ренн» получит не менее € 25 млн за переход Дембеле из «Боруссии» в «Барселону»

«Ренн» получит определённый процент от продажи нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле в «Барселону», сообщает Le Télégramme. Год назад французский клуб продал Дембеле «Боруссии» за € 15 млн, оставив за собой право получить часть денег от последующей продажи игрока.
Ранее стало известно, что сумма трансфера 20-летнего Дембеле составила € 105 млн плюс бонусы (до 40 % от суммы трансфера). Таким образом, «Ренн» должен получить не менее € 25 млн за этот переход.
Дембеле прибудет в Барселону в воскресенье, а в понедельник пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт.