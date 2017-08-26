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С. Индзаги: «Лацио» нужно усиление, рассчитываю хотя бы на двух новичков

26 августа 2017, суббота. 18:05 Футбол

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги на пресс-конференции перед выездным матчем второго тура итальянской Серии А с «Кьево» (27 августа) отметил, что команде необходимо усиление.

«После матча с «Кьево» пойдут последние несколько дней летнего трансферного окна. Мы будем играть каждые три дня, по крайней мере, до Рождества, поэтому нам нужно усиление.

Рассчитываю как минимум на двух новичков. Нам нужно усилить команду, потому что впереди тяжелый сезон, который нельзя пройти с короткой «скамейкой»», — цитирует тренера Football Italia.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Лацио Симоне Индзаги Трансферы
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
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