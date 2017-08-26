Парфёнов: если будем играть с таким желанием, как во 2-м тайме, будет результат

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).
«Первый тайм мы провели не очень удачно. Во втором тайме сделали изменения, добавили в агрессии, в которой мы уступали в первом тайме. Во второй половине начали выигрывать единоборства, подборы и создавать давление на соперника.
Я верю в ребят. Если будем играть с таким же желанием, как сегодня во втором тайме, будет результат», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
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