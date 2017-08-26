Сёмин после победы над «Уралом» предоставил игрокам «Локомотива» 3 выходных

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Уралом» в матче восьмого тура РФПЛ предоставил команде три выходных, информирует пресс-служба «железнодорожников». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«30 августа «Локомотив» отправляется на сборы. В чемпионате наступила пауза. Несколько игроков отправляются в национальные сборные. Проведем недельный сбор в Австрии. Запланирован контрольный матч», — сказал Семин.
«Локомотив» (19 очков) делит с «Зенитом» первое место в таблице, сыграв на матч больше.
«Локомотив» выиграл у «Урала» и догнал «Зенит» по количеству набранных очков