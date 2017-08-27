Фернандеш: мне нравится футбол братьев Миранчуков

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после матча восьмого тура РФПЛ с «Уралом» (2:1) отметил игру братьев Миранчуков. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)».
«В прошлом сезоне в клубе были изменения, которые влияли на команду. Сейчас пришла стабильность, за счет которой мы и добиваемся результата. «Локомотив» вновь медленно начал игру. Такое происходило в нескольких последних матчах. Конечно, мы работаем над этим компонентом. «Урал» — сильная команда, которая здорово играла с фаворитами чемпионата. Но «Локомотив» должен побеждать дома, что мы и сделали.
Как играется с Миранчуками? Очень здорово. Братья – креативные футболисты. Мне нравится такой футбол. Конечно, они много играют в пас друг с другом, но по-другому и быть не может. У нас много хороших атакующих игроков. В такой ситуации нужно не забывать про оборону и помогать опорным полузащитникам", — цитирует игрока сайт «Локомотива».