Калачёв: «Ростов» летит в Санкт-Петербург ничего не боясь и даст бой «Зениту»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв в преддверии матча с «Зенитом» в восьмом туре РФПЛ вспомнил события прошлого матча ростовчан в Санкт-Петербурге. Гости выигрывали со счётом 2:0 по ходу противостояния, но в итоге уступили со счётом 2:3.
«Конечно, я помню ту игру. Как не повторить прошлогодних ошибок? Наверное, больше себя контролировать в плане эмоций и с первой до последней минуты сохранять максимальную концентрацию. Да, нас ждёт непростой матч, который состоится при аншлаге, но «Ростов» даст бой «Зениту». Мы летим в Петербург ничего не боясь. Наша задача — добиться положительного результата! Главное — настрой и предельная самоотдача.
Что знаю о стадионе «Санкт-Петербург»? С питерской ареной пока знаком только по фотографиям, телевизионной картинке и не очень добрым новостям по ходу строительства. Но с нетерпением жду очной встречи! Хочется почувствовать атмосферу, своими глазами увидеть столь масштабное спортивное сооружение. Словом, в этот раз едем в Петербург с особым удовольствием», — цитирует Калачёва «Спорт день за днём».
Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 27 августа, и начнётся в 20:00 мск.