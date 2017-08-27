Почеттино: уверен, что «Тоттенхэм» приобретёт как минимум трёх новичков

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал домашнюю ничью с «Бёрнли» (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии, а также рассказал о планах по усилению состава в оставшееся до закрытия трансферного окна время.
«Ощущения не самые приятные в связи с тем, как мы пропустили в свои ворота. Это футбол. Игра была тяжёлой для нас. Мы могли забить два или три гола сегодня, но упустили возможности. Иногда за это приходится платить. Пропустили в концовке прошлого матча с «Челси» (1:2), и то же самое произошло сегодня. Нужно оставаться спокойными и продолжать усердно работать. Это только начало сезона. Лучше, чтобы такое происходило с нами сейчас, чем в концовке чемпионата.
Мы усиленно работаем над тем, чтобы пополнить команду квалифицированными исполнителями. В СМИ появляются слухи. Уверен, что приобретём как минимум трёх новичков. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни», — цитирует Почеттино BBC Sport.