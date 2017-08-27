Шалимов: сегодня все сыграли хорошо, спокойно уходим на перерыв

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал домашнюю победу над «Динамо» (2:0) в матче 8-го тура РФПЛ.
«За счёт чего удалось добиться победы? Контроль мяча, создали достаточно моментов, пропустили не так много быстрых атак. У нас домашние игры почти со всеми соперниками очень похожи. Держали до конца сегодня контроль над игрой, над мячом. Хотя опять ошибок было достаточно много во всех ситуациях, но будем дальше продолжать работать.
Мы никогда не говорили, что подустали, а сейчас у нас пауза, и можно сказать: мы сыграли очень приличное количество игры через два на третий, через три на четвёртый, и, конечно, свежести где-то нам не хватало. Сыграли все сегодня хорошо. Важно, что мы выиграли, взяли три очка. Спокойно уходим на перерыв", — заявил Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».