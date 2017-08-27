Соперник «Спартака» в ЛЧ «Марибор» не смог выйти в лидеры чемпионата Словении

В матче седьмого тура чемпионата Словении «Олимпия» из Любляны принимала на своём поле «Марибор». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, «Олимпия» и «Марибор» (по 17 очков) продолжают делить первое место в турнирной таблице чемпионата Словении. Ближайший преследователь клуб «Кршко» располагается на третьем месте, набрав 11 очков.
Напомним, «Марибор» по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов попал в одну группу со «Спартаком», «Ливерпулем» и «Севильей». Матчи с российской командой словенцы проведут 13 сентября и 21 ноября.
Чемпионат Словении, 7-й тур
«Олимпия» — «Марибор» — 0:0 (0:0)
Захович: в группе «Марибора», «Спартака», «Ливерпуля» и «Севильи» возможно всё