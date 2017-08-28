Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Русенборг» вылетел из Кубка Норвегии

В четвертьфинальном матче Кубка Норвегии «Русенборг» принимал на своём поле «Волеренгу». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.
Точный удар Милана Евтовича вывел вперёд в счёте «Русенборг» в начале встречи, однако «Волеренге» удалось переломить ход игры в свою пользу и забить в ответ два гола. В составе гостей мячи забили Арон Дённум и Хенрик Йохансен. Таким образом, «Волеренга» вышла в полуфинал Кубка Норвегии, а «Русенборг» из турнира вылетел.
Напомним, «Русенбог» по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги Европы попал в одну группу с «Зенитом», «Реал Сосьедадом» и «Вардаром». Норвежцы проведут матчи с российским клубом 19 октября и 2 ноября.
Кубок Норвегии, 1/4 финала
«Русенборг» — «Волеренга» — 1:2 (1:1)
Голы: Евтович, 12 (1:0); Дённум, 43 (1:1); Йохансен, 74 (1:2).