Надсон подписал контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона

Сегодня, 28 августа, «Крылья Советов» подписали соглашение с бразильским защитником Жозе Надсоном, который уже выступал за самарцев с 2013 года и провёл за это время 90 игр за основной состав. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. До конца летнего регистрационного периода Надсон будет заявлен под номером 6. Бразилец приступил к тренировкам с командой две недели назад.
«Меня всё устраивает в Самаре. Хороший город, отличная атмосфера в команде и на трибунах стадиона. Болельщики всегда поддерживают „Крылья“ и любят свой клуб. За эти годы „Крылья Советов“ и Самара стали родными и для меня. Благодарен клубу и тренеру за доверие. Постараюсь быть максимально полезен своей команде», — цитирует защитника пресс-служба волжского клуба.
«Крылья Советов» разгромили «Сибирь» и остались на 1-м месте в таблице ФНЛ