Мората: если буду думать, как много голов надо забить, мне лучше играть в теннис

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился мыслями о матче с «Эвертоном» (2:0) в третьем туре АПЛ. Испанец забил гол и отдал голевую передачу, став первым игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось сделать результативные «1+1» в первых двух домашних играх.
«Я счастлив, потому что забил, отдал голевую передачу, а команда победила. Это была важная победа. Нам нужно выигрывать все матчи на «Стэмфорд Бридж» или стараться набирать по три очка. Мы хорошо сыграли. Очень тяжело играть с «Эвертоном», и наша команда проделала хорошую работу. Мы не давали шансов «Эвертону».
Статистика не имеет значения для меня. Я предпочитаю выиграть что-нибудь. Я всегда считаю, что это командный вид спорта. Если я начну думать, как много голов смогу забить, вероятно, мне лучше играть в теннис!" — цитирует Морату пресс-служба «Челси».