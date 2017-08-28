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Митрюшкин вошёл в символическую сборную 6-го тура чемпионата Швейцарии

28 августа 2017, понедельник. 18:25 Футбол

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вошёл в символическую сборную 6-го тура чемпионата Швейцарии по версии издания Blick.

В матче 6-го тура «Сьон» со счётом 1:1 сыграл вничью с «Базелем», а Митрюшкин провёл на поле все 90 минут.

В шести турах швейцарской Суперлиги Митрюшкин пропустил шесть голов. Российский голкипер попал в символическую сборную чемпионата по итогам тура в четвёртый раз в сезоне. «Сьон» (8 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.

Фото символической сборной тура в Суперлиге можно посмотреть в «Инстаграме».

Экс-игроки «Спартака» Сухи и Митрюшкин вывели «Базель» и «Сьон» в роли капитанов
Источник: Blick Сообщить об ошибке
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ФК Сьон Антон Митрюшкин
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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