«Фенербахче» объявил, что начал переговоры с «Зенитом» о трансфере Нету

«Фенербахче» на своём официальном сайте сообщил, что начал переговоры с «Зенитом» о переходе защитника Луиша Нету.
«Наш клуб, Луиш Нету и «Зенит» начали переговоры по трансферу игрока. Нету прилетит в аэропорт Стамбула сегодня в час ночи. Мы будем сообщать о дальнейших шагах», — говорится в заявлении «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что турецкий клуб арендует Нету за € 500 тыс. При этом у «Фенербахче» будет возможность выкупить права на португальского футболиста за € 3 млн. Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году.