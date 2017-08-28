Отец Ориги: Дивок должен уйти из «Ливерпуля», чтобы получить игровую практику

Майк Ориги, отец форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги, сообщил, что его сын до конца трансферного окна может покинуть стан красных, так как рассчитывает на большее количество игровой практики. В начавшемся сезоне бельгиец лишь один раз вышел на замену и не попал в заявку на два последних матча команды.
«Дивок должен уйти из „Ливерпуля“, чтобы получить больше игровой практики. „Тоттенхэм“ — один из вариантов, также есть варианты в Германии и Франции», — приводит слова Майка Ориги интернет-портал Goal.
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