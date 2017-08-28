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Отец Ориги: Дивок должен уйти из «Ливерпуля», чтобы получить игровую практику

28 августа 2017, понедельник. 23:18 Футбол

Майк Ориги, отец форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги, сообщил, что его сын до конца трансферного окна может покинуть стан красных, так как рассчитывает на большее количество игровой практики. В начавшемся сезоне бельгиец лишь один раз вышел на замену и не попал в заявку на два последних матча команды.

«Дивок должен уйти из „Ливерпуля“, чтобы получить больше игровой практики. „Тоттенхэм“ — один из вариантов, также есть варианты в Германии и Франции», — приводит слова Майка Ориги интернет-портал Goal.

Милнер: Ориги становится всё лучше и лучше, он талантлив и хочет учиться
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур Дивок Ориги Трансферы
Новости. Футбол
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