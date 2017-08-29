Шевченко: Ярмоленко в «Боруссии» — большой плюс для всего украинского футбола

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал переход в дортмундскую «Боруссию» из киевского «Динамо» нападающего Андрея Ярмоленко.
«Я поздравляю Андрея и желаю ему успехов в новом клубе. Это серьёзный шаг в его карьере, новый уровень. Думаю, у него всё получится.
Считаю, что это большой плюс для всего украинского футбола. Для него самого, для сборной Украины и для молодых игроков киевского „Динамо“, у которых теперь будет больше шансов себя проявить», — цитирует Шевченко «Команда № 1».
Маркевич: в такой команде, как «Боруссия», Ярмоленко точно не потеряется