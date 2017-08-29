К. Навас: игроки «Реала» из-за ничьей с «Валенсией» не должны сходить с ума

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас отметил, что игрокам команды не стоит падать духом после домашнего матча 2-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». Подопечные Зинедина Зидана сумели забить два гола, однако «летучие мыши» ответили тем же.
«Это футбол, и иногда такое имеет место. Случается, что мяч не влетает в ворота. А бывает и наоборот. У нас было достаточно голевых моментов. Нам нужно продолжать работать так, как мы делали это до сих пор. Футболисты «Реала» из-за ничьей с «Валенсией» не должны сходить с ума», — приводит слова коста-риканского игрока Marca.
Зидан: непросто играть, уступая в счёте, но «Реал» мог забить и третий гол