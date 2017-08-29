Лёв: суммы трансферного рынка? Неймар – только начало

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв – один из тех людей, которых беспокоит развитие на трансферном рынке. Уже многие выражали мнение, что баснословные деньги, которые тратят некоторые клубы на приобретение футболистов, не что иное, как сумасшествие. В связи с этим «бундестренер» упомянул переход нападающего сборной Бразилии Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Парижане заплатили за футболиста € 222 млн.
«Суммы трансферного рынка? Неймар – только начало. И если кто-то считает, что это уже предел, то я могу сказать, что в будущем в футбол будет инвестироваться намного больше денег. Вдруг получается так, что средний по футбольным меркам игрок стоит втрое дороже. Так трансферный рынок перегреется», — цитирует Лёва интернет-издание Sport1.