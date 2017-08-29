В «Лужниках» к маю 2018 года будет построена канатная дорога

Канатная дорога от смотровой площадки на Воробьёвых горах до территории стадиона «Лужники» будет построена к маю 2018 года. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
«Выдано разрешение на строительство станции, срок до мая 2018 года. Сев в кабинку на смотровой площадке на Воробьёвых горах, пассажиры спустятся к причалу „Воробьёвы горы“, пересекут Москву-реку и окажутся на территории „Лужников“, — цитирует Антосенко пресс-служба столичной мэрии.
Между смотровой площадкой и „Лужниками“ будут курсировать 35 кабин на восемь мест каждая. Пассажиропоток составит 1600 человек в час.
К ЧМ-2018 в «Лужниках» возведут более 116 тыс. кв.м временных сооружений